Пожалуйста помогите!!Ответьте на вопросы!!! 1.Один из стольных городов Галицко-Волынской Руси. 2.Слуги князя, получавшие от него землю. 3.Владение боярина. 4.Раб. 5.Один из стольных городов Владимиро-Суздальской Руси.

Гость: Гость:

1. Галицко -Волынское княжество потому и названо так, из -за его стольных городов Галича и Волыни.Так же, впрочем, и Владимиро - Суздальское. В этом были Суздаль и Владимир. 2. Слуги князя получившие от него землю именовались " слуги дворские " иначе - дворяне. 3. А вот владение самого боярина переходило от отца к сыну на правах наследования, потому и называлась "вотчина" 4. Для обозначения аналогии долгового рабства на Руси существовало слово " холоп"