Как решить это уравнение 340:х=20
Математика
Как решить это уравнение 340:х=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340 : х = 20 х = 340 : 20 х = 17 340 : 17 = 20 20 = 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитал...
История
Пожалуйста помогите!!Ответьте на вопросы!!! 1.Один из стольных городов Галицко-Волынской Руси. 2.Слуги князя, получавшие от него землю. 3.Вла...
Математика
Английский язык
Холи - это праздник весны, который знаменует обилие урожая пшеницы. Он возник в Индии и празднуется в течение нескольких дней. Основной идеей фести...
Физика