Какие игрушки даваюют из нефти

Окружающий мир
Какие игрушки даваюют из нефти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все резиновые игрушки делают из нефти т.к. резину изготавливают из нефти.
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