Какие игрушки даваюют из нефти
Окружающий мир
Какие игрушки даваюют из нефти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все резиновые игрушки делают из нефти т.к. резину изготавливают из нефти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Род некоторых существительных со значением лица. профессии можно по суффиксам. проанализируйте словообразовательные модели и скажите,существительны...
Математика
Математика
В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитал...