Пожалуйста помогите надо из этого написать сжатое изложение.И заранее СПАСИБО....СРОЧНО В истории отечественной лингвистики видное место принадлежит Алексею Александровичу Шахматову. Служению науке о языке была отдана вся его к...

Русский язык

Пожалуйста помогите надо из этого написать сжатое изложение.И заранее СПАСИБО....СРОЧНО В истории отечественной лингвистики видное место принадлежит Алексею Александровичу Шахматову. Служению науке о языке была отдана вся его кипучая жизнь. Немало спорят о трудах академика Шахматова. Но все признают большую роль этого учёного в решении многих важных и сложных вопросов языкознания. Алексей Александрович Шахматов занимался историей русского языка. Он рассматривал её в связи с историей создателя и носителя этого языка — русского народа. Та же связь прослеживалась им в исследованиях по диалектологии*, по истории древнерусской литературы и древнерусского летописания. Крупнейший труд академика Шахматова — «Синтаксис русского языка», созданный в последние годы жизни. В нём Шахматову удалось собрать и тонко проанализировать огромный по объёму материал. В поразительном разнообразии синтаксических конструкций русского языка учёный стремился найти систему. Он подверг глубокому анализу разные типы предложений, и в частности односоставные предложения. Чтобы самое общее представление об Алексее Александровиче Шахматове получилось полным, надо ещё добавить, что это был живой, общительный человек, хороший организатор. Он участвовал в составлении и редактировании словаря русского языка, руководил комиссией по вопросам русского правописания. Шахматов проявлял заботу и о том, чтобы в школе хорошо было поставлено изучение русского языка.

Автор: Гость