Пожалуйста помогите написать мини сочинение на тему lt;lt;я увидел чудоgt;gt; даю 35 баллов
Литература
Пожалуйста помогите написать мини сочинение на тему lt;lt;я увидел чудоgt;gt; даю 35 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды летом я гулял по лесу.Я шёл домой и увидел чудо.Когда я подошёл ближе и разглядел ,это был котёнок.Я его приласкал и взял домой .Но по дороге я увидел девочку и она сказала что это её котёнок .Я обрадовался что это маленькое чудо не бездомное. это подойдёт?
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