Что такое гидравлический пресс?

Гость: Гость:

Гидравлический пресс Гидравлическое увеличение силы. Пресс (горизонтальный разрез) . А — камера для заряжения, которая может по удалении поршня повертываться на цапфах DD. C — матрица с круглым отверстием. В — пустотелый поршень. Пресс — устройство для производства высокого давления для уплотнения какого-либо вещества, выжимания жидкостей, изменения формы изделий, подъема и перемещения тяжестей. По конструкции прессы делят на четыре типа: клиновые винтовые рычажные гидравлические. Гидравлический пресс — это промышленная машина, которая позволяет, прилагая в одном месте небольшое усилие, одновременно получать в другом месте высокое усилие. Гидравлический пресс состоит из двух сообщающихся гидравлических цилиндров (с поршнями) разного диаметра. Цилиндр заполняется гидравлической жидкостью водой, маслом или другой подходящей жидкостью. По законам французского философа и гениального ученого Паскаля, давление (то есть сила, действующая на единицу площади) в любом месте жидкости (или газа) , находящейся в покое, одинаково по всем направлениям и одинаково передается по всему объему. Закон Паскаля — самый главный закон гидростатики. Все заводы гидравлических прессов при их производстве основываются на этом законе гидростатики. По сути гидравлический пресс можно сравнить с эффектом рычага, где в качестве передающего усилие объекта используется жидкость, а усилие зависит от величины отношения площадей рабочих поверхностей. [править] См. также Палец инженера Для улучшения этой статьи желательно? : Найти и указать ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное Категории: Гидравлика Станки Гидростатика