Дано: m(H2SO4)=19,6г +NaOH ------------------------- m(NaOH)=?
Химия
Дано: m(H2SO4)=19,6г +NaOH ------------------------- m(NaOH)=?
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Гость:
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