Дано: m(H2SO4)=19,6г +NaOH ------------------------- m(NaOH)=?

Химия
Дано: m(H2SO4)=19,6г +NaOH ------------------------- m(NaOH)=?
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Гость:
Вот, как-то так  Решение                                   
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