Помогите пожалуйста с задачами #182. 184. 186

Геометрия
Помогите пожалуйста с задачами #182. 184. 186
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