Пожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! По какому правилу написаны числ??: 1, 2, 8, 28, 100, 356,...? Напишите следующие два чила

Математика

Пожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! По какому правилу написаны числ??: 1, 2, 8, 28, 100, 356,...? Напишите следующие два чила

Автор: Гость