Пожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! По какому правилу написаны числ??: 1, 2, 8, 28, 100, 356,...? Напишите следующие два чила

Математика
Пожалуйста помогите! Очень экстренная ситуация! По какому правилу написаны числ??: 1, 2, 8, 28, 100, 356,...? Напишите следующие два чила
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число * 3 + предыдущее число * 2  2*3+1*2 = 8  8*3+2*2 = 28  28*3+8*2 = 100  100*3+28*2 = 356  356*3+100*2 = 1268  1268*3+356*2 = 4516  1, 2, 8, 28, 100, 356, 1268, 4516
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