Укажите НЕВЕРНОЕ объяснение написания слова. а) льняНой - в суффиксе прилагатель??ого - ЯН- пишется одна буква Н. б) выжгИте на доске узор - в окончании глагола второго спряжения пишется И. в) прЕтерпеть - здесь приставка ПР...
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Укажите НЕВЕРНОЕ объяснение написания слова. а) льняНой - в суффиксе прилагатель??ого - ЯН- пишется одна буква Н. б) выжгИте на доске узор - в окончании глагола второго спряжения пишется И. в) прЕтерпеть - здесь приставка ПРЕ- в значение ПЕРЕ-. г) очерЕдь - проверяемая безударная гласная в корне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) выжгИте на доске узор - в окончании глагола второго спряжения пишется И. выжгите-форма 2 л. мн.ч. повелительного наклонения от глагола 1 спр. ---выжечь-
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