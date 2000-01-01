Пожалуйста помогите...) Первоначально экономика, импортирующая нефть и газ, находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная AS была горизонтальна на уровне Р = 1,0, кр...

Экономика

Пожалуйста помогите...) Первоначально экономика, импортирующая нефть и газ, находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная AS была горизонтальна на уровне Р = 1,0, кривая AD была задана уравнением Y = 3.5M/P, где М = 800. В результате резкого роста цен на нефть и газ на мировых рынках цены выросли до уровня 1,4, а потенциальный объем выпуска снизился до 2500. А) Какими будут новые равновесные значения объема выпуска и уровня цен в краткосрочном и долгосрочном периодах, если правительство и центральный банк не будут предпринимать каких-либо действий? Б) Если центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое дополнительное количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы краткосрочное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y=2800?

Автор: Гость