Пожалуйста помогите...) Первоначально экономика, импортирующая нефть и газ, находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная AS была горизонтальна на уровне Р = 1,0, кр...

Решение: А). Т.к уровень цен возрос до 1,4, то краткосрочная кривая совокупного предложения перемещается вверх. Краткосрочное равновесие перемещается в точку В с координатами: Р2 = 1,4 Y2 = 3,5* М / Р = 3,5 * 800 / 1,4 = 2000 Потенциальное значение объема выпуска после шока равно 2500, т.е. Y2 < Y3 . Следовательно, наблюдается спад производства и безработица. Впоследствии экономика будет двигаться к уровню потенциала Y3 = 2500, т.е. точка В перемещается в точку С. В точке С – новое долгосрочное равновесие. Найдем параметры равновесия в точке С: Y3 = 2500 P3 = 3,5*800 / 2500 = 1,12. Р AD ASд1 ASд B Р2 AS кр 1 C AS кр Р1 A Y2 Y3 Y1 Y