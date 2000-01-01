Пожалуйста помогите...) Первоначально экономика, импортирующая нефть и газ, находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная AS была горизонтальна на уровне Р = 1,0, кр...
Экономика
Пожалуйста помогите...) Первоначально экономика, импортирующая нефть и газ, находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный объем выпуска составлял 2800, краткосрочная AS была горизонтальна на уровне Р = 1,0, кривая AD была задана уравнением Y = 3.5M/P, где М = 800. В результате резкого роста цен на нефть и газ на мировых рынках цены выросли до уровня 1,4, а потенциальный объем выпуска снизился до 2500. А) Какими будут новые равновесные значения объема выпуска и уровня цен в краткосрочном и долгосрочном периодах, если правительство и центральный банк не будут предпринимать каких-либо действий? Б) Если центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое дополнительное количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы краткосрочное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y=2800?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: А). Т.к уровень цен возрос до 1,4, то краткосрочная кривая совокупного предложения перемещается вверх. Краткосрочное равновесие перемещается в точку В с координатами: Р2 = 1,4 Y2 = 3,5* М / Р = 3,5 * 800 / 1,4 = 2000 Потенциальное значение объема выпуска после шока равно 2500, т.е. Y2 < Y3 . Следовательно, наблюдается спад производства и безработица. Впоследствии экономика будет двигаться к уровню потенциала Y3 = 2500, т.е. точка В перемещается в точку С. В точке С – новое долгосрочное равновесие. Найдем параметры равновесия в точке С: Y3 = 2500 P3 = 3,5*800 / 2500 = 1,12. Р AD ASд1 ASд B Р2 AS кр 1 C AS кр Р1 A Y2 Y3 Y1 Y
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