Пожалуйста помогите по английскому языку.заранее спасибо! Read about this water clock.Write the guestions and ask your friends. 1.What.....is it...................? 2.How old........................? 3.Where...................
Английский язык
Пожалуйста помогите по английскому языку.заранее спасибо! Read about this water clock.Write the guestions and ask your friends. 1.What.....is it...................? 2.How old........................? 3.Where...........................? 4.Who...............................? 5.How............................... ? 6.Why................................?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. How old is the clock? 3. Where did you buy it? 4. Who bought it? 5. How does it work? 6. Why did you buy it?
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