Таблица по истории Основные этапы гражданской войны Главные противники основны?? события итоги(три колонки) Слева потом пишется Весна октябрь 1918г Ноябрь 1918-1919г Весна 1919-1920г Весна осень 1920г

История
Таблица по истории Основные этапы гражданской войны Главные противники основны?? события итоги(три колонки) Слева потом пишется Весна октябрь 1918г Ноябрь 1918-1919г Весна 1919-1920г Весна осень 1920г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На здоровье. взяла, да и в интернете нашла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь галочкой слова,которые являются проверочными к слову ГОЛОВНАЯ головы,головной,головушка,головняк
Ответить
Литература
5 клас свитова литература план пани метелиця
Ответить
Математика
Самая мелкая единица площади
Ответить
Химия
Що означають такі запис S- 2SO2- 6O- MnCO3-
Ответить
Алгебра
Помогите с алгеброй. мне срочно надо решить 4 задачи с помощью уравнений
Ответить