Таблица по истории Основные этапы гражданской войны Главные противники основны?? события итоги(три колонки) Слева потом пишется Весна октябрь 1918г Ноябрь 1918-1919г Весна 1919-1920г Весна осень 1920г
История
Таблица по истории Основные этапы гражданской войны Главные противники основны?? события итоги(три колонки) Слева потом пишется Весна октябрь 1918г Ноябрь 1918-1919г Весна 1919-1920г Весна осень 1920г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На здоровье. взяла, да и в интернете нашла
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