ПРОВЕРТЕ ГДЕ НУЖНЫ ЗЯПЯТЫЕ!!! Давно на Земле жили динозавры и на них упал метеорит ?? уничтожил их. Однажды люди отломили от него кусок и началась буря .Мальчик который был в вертолете потерял своих родителей и его начяли воспи...
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ПРОВЕРТЕ ГДЕ НУЖНЫ ЗЯПЯТЫЕ!!! Давно на Земле жили динозавры и на них упал метеорит ?? уничтожил их. Однажды люди отломили от него кусок и началась буря .Мальчик который был в вертолете потерял своих родителей и его начяли воспитывать горилы .Среди туристов была девушка и ее укусила змея.Тарзан взял ее к себе позаботился о ней и она вернулась в целости и сохраности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метеорит, кусок,родителей,девушка,к себе,
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