Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.

Математика

Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.

Автор: Гость