Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.
Математика
Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х+18=24 х=24-18 х= 6 Проверка: 6+18=24 24=24 б)а-35=20 а=20+35 а=55 Проверка: 55-35=20 20=20 в)8z=160 z=160/8 z=20 Проверка: 8*20=160 160=160 г)5у=18 у=18/5 у=3,6 Проверка: 5*3,6=18 18=18 д)х/12=96 х=96*12 х=1152 Проверка: 1152/12=96 96=96 е)t/6=100 t=100*6 t=600 Проверка: 600/6=100 100=100 ж)Не знаю е) 4х-20=0 4х=20 х=20/4 х=5 Проверка: 4*5-20=0 0=0
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