Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.

Математика
Пожалуйста помогите по математике: Решить множества N уравнения и выполнить проверку: а) х+18=24; б) а-35=20; в) 8z=160; г) 5 у=18; д) х:12=96; е) t:6=100; ж) 9х-1=0; з) 4х-20=0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х+18=24    х=24-18    х= 6    Проверка:     6+18=24         24=24 б)а-35=20    а=20+35    а=55    Проверка:    55-35=20          20=20 в)8z=160    z=160/8    z=20    Проверка:    8*20=160      160=160 г)5у=18    у=18/5    у=3,6    Проверка:    5*3,6=18         18=18 д)х/12=96     х=96*12     х=1152     Проверка:    1152/12=96              96=96 е)t/6=100    t=100*6    t=600    Проверка:    600/6=100       100=100 ж)Не знаю е) 4х-20=0     4х=20     х=20/4     х=5     Проверка:     4*5-20=0               0=0
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