Дано: m(NaOH)-100грамм n(NaOH)-20% n(CuCl2)-2моль Найти: m(NaCl)-? n(NaCl)-?
Химия
Дано: m(NaOH)-100грамм n(NaOH)-20% n(CuCl2)-2моль Найти: m(NaCl)-? n(NaCl)-?
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