Пожалуйста, помогите по русскому языку. Ученик дал свою тетрадь учителю, который стал проверять её. В1. Выпишите относительное местоимение, укажите, каким членом предложения оно является. _______________ . В2. К какому разряду ...

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КОТОРЫЙ - связывает придаточное предложением с главным, является подлежащим: кто? КОТОРЫЙ что сделал? СТАЛ ПРОВЕРЯТЬ ЕЁ - личное местоимение, 3 лицо, ед. число, винит. падеж Мы с друзьями очень любим путешествия. Они привлекают нас сменой места, новыми встречами с интересными людьми, которые пополняют наш социальный опыт. Свои впечатления мы заносим в дневники, а дополняем их фото и видео материалами. Каждая новая поездка помогает нам совершать какие-либо интересные открытия, преодолевать себя. На Земле много удивительных мест, загадочных и непознанных, ждущих своих Колумбов. Хочется сказать всем: путешествуйте, господа, спешите совершать открытия!