Пожалуйста помогите,прошу Только все расписать подробно нужно Спасибо♥️
Геометрия
Пожалуйста помогите,прошу Только все расписать подробно нужно Спасибо♥️
Ответ(ы):
Гость:
не уверен, но из этого следует что x=2,4*60/1,6
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