Пожалуйста помогите решить 2) задание какая слова здесь действия
Русский язык
Пожалуйста помогите решить 2) задание какая слова здесь действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова-действия -это глаголы + существительные. слова-действия: побывали
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