Пожалуйста, помогите решить тригонометрическое уравнение 30 баллов+ лучший ответ

Алгебра
Пожалуйста, помогите решить тригонометрическое уравнение 30 баллов+ лучший ответ
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