Пожалуйста, помогите решить тригонометрическое уравнение 30 баллов+ лучший ответ
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить тригонометрическое уравнение 30 баллов+ лучший ответ
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!! Задача: Сначала цена продукта понизилась на 5% через некоторое время цена повысилась на 5%.Вопрос:цена этого продукта стал...
Математика
помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить...