Пожалуйста помогите с 3 упражнением как сделать?
Русский язык
Пожалуйста помогите с 3 упражнением как сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муж какой любимый петь как громко кошка залезла на что на дерево решать задачу как уверенно кольцо какое дорогое дальше не знаю.
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