Пожалуйста помогите составить не большое предложение к слову плавание.

Французский язык
Пожалуйста помогите составить не большое предложение к слову плавание.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
En été je nage dans la rivière eten hiver je fais de la natation dans la piscine (если оно вам кажется большим, возьмите только то, что на второй строчке)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В чём состоит смысл высказывания " Власть развращает , абсолютная власть развраща??т абсолютно "?
Ответить
История
Автор исторических записок о России Павел Алеппский утверждал ,что в Москве 17 век?? зимой в окна вставляли ....
Ответить
История
При проектировании этого храма Александр 3 рекомендовал ориентироваться на Московскую Ярославскую архитектура 17 века
Ответить
Математика
В зале нового дворца спорта 28 рядов. цены и билеты указаны в таблице. плз хелп ми оч надо
Ответить
Математика
Сравните значение выражений 3a+8 и 9-9a при a= -2 ; 0; 3
Ответить