Пожалуйста помогите составить не большое предложение к слову плавание.
Французский язык
Пожалуйста помогите составить не большое предложение к слову плавание.
Ответ(ы):
Гость:
En été je nage dans la rivière eten hiver je fais de la natation dans la piscine (если оно вам кажется большим, возьмите только то, что на второй строчке)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
История
Автор исторических записок о России Павел Алеппский утверждал ,что в Москве 17 век?? зимой в окна вставляли ....
История
При проектировании этого храма Александр 3 рекомендовал ориентироваться на Московскую Ярославскую архитектура 17 века
Математика