Пожалуйста,помогите! Срочно! В ПАСКАЛЕ:1) найти количество положительных целых чисел от 45 до 215; 2) Найти сумму положительных целых чисел от -50 до 200, кратных 5 и 8; 3) Найти сумму и количество отрицательных четных целых ...

Информатика
Пожалуйста,помогите! Срочно! В ПАСКАЛЕ:1) найти количество положительных целых чисел от 45 до 215; 2) Найти сумму положительных целых чисел от -50 до 200, кратных 5 и 8; 3) Найти сумму и количество отрицательных четных целых чисел, введенных с клавиатуры. Печать результата по вводу числа 0.
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Автор: Гость
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