Пожалуйста помогите завтра уже надо сдавать Английски язык 5 класс Кузовлев ,Лапа.... нужно придумать текст как я провела каникулы в Москве по таблице
Английский язык
Пожалуйста помогите завтра уже надо сдавать Английски язык 5 класс Кузовлев ,Лапа.... нужно придумать текст как я провела каникулы в Москве по таблице
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Згідно з відомостями "малоросійського гербовника" цей птах був зображений на гербах родин тройницьких, базилевських та драгомирових, де він уособлю...
Литература
Какие нравственные идеалы утверждаются поэтом в стихотворении "19 октября" (А. С. Пушкин) ? 1) идеалы любви и дружбы 2) идеалы дружбы, лицейско...
Окружающий мир
В какие годы были выпущены первые Красные книги России? А) в 1975 г – одновременно животные и растения Б) в 1983 г. – животные, в 1988 г. – рас...
Литература
Математика