Пожалуйста помогите завтра уже надо сдавать Английски язык 5 класс Кузовлев ,Лапа.... нужно придумать текст как я провела каникулы в Москве по таблице

Английский язык

Пожалуйста помогите завтра уже надо сдавать Английски язык 5 класс Кузовлев ,Лапа.... нужно придумать текст как я провела каникулы в Москве по таблице

Автор: Гость