Пожалуйста помогитее

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Алгебра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим к общему знаменателю 6, (6*2x-6x+12)/6=(2x-6)/6 (12x-6x+12-2x+6)/6=0 4x=-18 X=-18/4 X=-4,5 Приводим к общему знаменателю 14, (2-2y+14y)/14=(7y+42)/14 12y-7y=42-2 5y=40 y=8
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