Помогите решить задачу 4 кл. Сова решила слетать к своей подруге в соседний лес, ра??стояние до которого 2 км. Пролетев половину пути, она вспомнила, что оставила дома гостинцы, и вернулась за ними. Сколько времени летела совв ...

Математика

Помогите решить задачу 4 кл. Сова решила слетать к своей подруге в соседний лес, ра??стояние до которого 2 км. Пролетев половину пути, она вспомнила, что оставила дома гостинцы, и вернулась за ними. Сколько времени летела совв до своей подруги, если скорость её полёта 50м/мин?

Автор: Гость