Помогите решить задачу 4 кл. Сова решила слетать к своей подруге в соседний лес, ра??стояние до которого 2 км. Пролетев половину пути, она вспомнила, что оставила дома гостинцы, и вернулась за ними. Сколько времени летела совв ...

Математика
Помогите решить задачу 4 кл. Сова решила слетать к своей подруге в соседний лес, ра??стояние до которого 2 км. Пролетев половину пути, она вспомнила, что оставила дома гостинцы, и вернулась за ними. Сколько времени летела совв до своей подруги, если скорость её полёта 50м/мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+2=4 км = 4000(м) пролетела всего сова 2) 4000:50=80 (мин)=1 (час)  20 (мин) летела сова  Ответ: сова летела 1 час  20 мин до своей подруги.
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