Основание пирамиды четырехугольник, все стороны которого равны. Высота пирамиды ??роходит через точку пересечения диагоналей основания. Является ли данная пирамида правильной?

Геометрия

Основание пирамиды четырехугольник, все стороны которого равны. Высота пирамиды ??роходит через точку пересечения диагоналей основания. Является ли данная пирамида правильной?

Автор: Гость