Употребите прилогательные в состовной форме сровнительной степени Волга шире дн??пра
Русский язык
Употребите прилогательные в состовной форме сровнительной степени Волга шире дн??пра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Употребление прилагательного в составной форме сравнительной степени. Волга шире Днепра. Волга намного шире Днепра. (намного шире - составное прилагательное сравнительной степени). P.S. Я не очень поняла, что делать, если честно.
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