Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Разложите на множители 9a^4+6a^2c+c^2-9
Алгебра
Разложите на множители 9a^4+6a^2c+c^2-9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3a²+c)²-9=(3a²+c-3)(3a²+c+3)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Сделай прошу тебя умаляю
Ответить
Русский язык
Употребите прилогательные в состовной форме сровнительной степени Волга шире дн??пра
Ответить
Обществознание
Составьте свод законов дружного класса 10 тезисов( правил) пожалуйста:)
Ответить
Окружающий мир
Одно из семи чудес света-сады Семирамиды-расплогалось в ...
Ответить
Математика
Сколько будет 4753:5
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск