Гость: Гость:

Он подошёл к окну и увидел спокойно сидящую на лавочке свою маму. У Тани не былого другого выхода, как позвонить ей. Поднимая из ведра пакет, он увидел свой потерянный брелок. Когда ты дружишь с кем-либо, то дорожишь его дружбой. Королева завернула Кая в свою снежную шубу, и не дала ему убежать домой.