Придумать или выписать 5-7 предложений с предлогами и местоимениями.

Русский язык
Придумать или выписать 5-7 предложений с предлогами и местоимениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он  подошёл к  окну и  увидел спокойно  сидящую на  лавочке свою маму.  У Тани не былого другого выхода, как позвонить ей. Поднимая  из ведра пакет, он увидел свой потерянный брелок.  Когда  ты  дружишь с  кем-либо,  то дорожишь его  дружбой. Королева завернула  Кая   в  свою  снежную  шубу,  и не дала  ему  убежать домой.
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