Придумать или выписать 5-7 предложений с предлогами и местоимениями.
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Придумать или выписать 5-7 предложений с предлогами и местоимениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подошёл к окну и увидел спокойно сидящую на лавочке свою маму. У Тани не былого другого выхода, как позвонить ей. Поднимая из ведра пакет, он увидел свой потерянный брелок. Когда ты дружишь с кем-либо, то дорожишь его дружбой. Королева завернула Кая в свою снежную шубу, и не дала ему убежать домой.
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