К каким последствиям может привести крупная авария на взрывопожароопасном объек??е?
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К каким последствиям может привести крупная авария на взрывопожароопасном объек??е?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупная авария на взрывопожароопасном объекте может носить характер полных разрушений, сильных, средних и слабых, в зависимости от мощности взрыва. При полных разрушениях-рушатся все элементы здания. При сильных-обваливаются несущие конструкции. При средних и слабых – поврежденные здания могут быть восстановлены.
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