К каким последствиям может привести крупная авария на взрывопожароопасном объек??е?

Гость: Гость:

Крупная авария на взрывопожароопасном объекте может носить характер полных разрушений, сильных, средних и слабых, в зависимости от мощности взрыва. При полных разрушениях-рушатся все элементы здания. При сильных-обваливаются несущие конструкции. При средних и слабых – поврежденные здания могут быть восстановлены.