Когда жили диназавры

Окружающий мир
Когда жили диназавры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появились около 200 миллионов лет назад в триасовый период. Жили в триасовом, юрском и меловом периоде. Вымерли 65 млн лет назад.
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