Пожалуйста постройте 4 вида трезвучий от ноты ми!Ну там первое это Б35;М35;Ув35;Ум35//вроде((Напишите пожалуйста

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Интервальные составы. Строить трезвучия очень просто, если выучишь их интервальный состав. Интервалы и вверх, и вниз записываются снизу вверх. Б53: б3+м3. М53: м3+б3. Ув.53:б3+б3. Ум.53: м3+м3. В таком же порядке буду и снизу писать ответы. Вверх. Ми - соль# - си. Ми - соль - си. Ми - соль# - си#. Ми - соль - сиb. Вниз. Ми - до# - ля. Ми - до - ля. Ми - до - ляb. Ми - до# - ля#.