Пожалуйста решите хоть что то очень надо как можно скорее ) вот фото с 21 номера . ПО??АЛУЙСТА

Математика

Пожалуйста решите хоть что то очень надо как можно скорее ) вот фото с 21 номера . ПО??АЛУЙСТА

Автор: Гость