Пожалуйста решите хоть что то очень надо как можно скорее ) вот фото с 21 номера . ПО??АЛУЙСТА

Математика
Пожалуйста решите хоть что то очень надо как можно скорее ) вот фото с 21 номера . ПО??АЛУЙСТА
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