Пожалуйста сами придумайте на образ Дубровского сочинение

Гость: Гость:

Из рассказа повествователя мы узнаем, что Владимир воспитывался в Петербурге, в кадетском корпусе. Когда он стал офицером, влез в крупные долги, его мечтой было жениться на богатой девушке. Узнав о плохом состоянии отца, он немедленно к нему поехал, он стойко сумел пережить его смерть и то, что он остался без имения. Дубровский решил сжечь свой дом и освободить крестьян, чтобы они не достались Троекурову. Он совершенно не упал духов, а создал в своей голове очень продуманный план мести своему врагу. Он прикинулся французом, и стал учителем младшего сына Троекурова. Он вошел к нему в доверие, проявил мужество и бесстрашие в борьбе со зверем. Одновременно он стал разбойником и со своим народом стал грабить всех богатых, а бедных не трогал. Он стал своеобразным Робин Гудом. Однажды на обеде у Троекурова обсуждали Дубровского, многие его боялись, так как сделали много недоброго по отношению к отцу Владимира и боялись, что он их обкрадет. Один из гостей Троекурова прочитал приметы Дубровского: «От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось». В образе Дефоржа он влюбил в себя Машу и сам влюбился в нее. Но им не суждено было быть вместе, потому, что Троекуров женил свою дочь на старом князе Верейском, а Дубровскому не удалось ему помешать в этом. Дубровский - романтический герой, герой-одиночка, сильная личность, он стремится к справедливости, он очень пылко был влюблен в Машу, он живет по чести и достоинству.