Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление между точками А и В будет наибольшим

Физика

Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление между точками А и В будет наибольшим

Автор: Гость