Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление между точками А и В будет наибольшим

Физика
Пожалуйста!Срочно нужна помощь!!! При каком из указанных на рисунке(Рисунок прикреплен) соединений четырех одинаковых резисторов сопротивление между точками А и В будет наибольшим
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Гость:
А будет больше..................
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