Выпиши глаголы которые обозначают действие человека движение вставь недостающие буквы рядом в скобках напиши проверочные слова

Русский язык
Выпиши глаголы которые обозначают действие человека движение вставь недостающие буквы рядом в скобках напиши проверочные слова
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