Однокоренное слово к слову Мельница втором склонении

Русский язык
Однокоренное слово к слову Мельница втором склонении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мельник,скорее всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
20 баллов! Помогите с химией! Реакции ионного обмена: молекулярное уравнение и сокращенное ионное уравнение. AgHO3+HCl → K2SO3+H2SO4 → Ba(ON3...
Ответить
Литература
Биография главного героя повести выстрел
Ответить
Русский язык
Составьте пожалуйста гнёзда для вот этих слов Болезнь.Дерево.Дождь.Дети
Ответить
Физика
Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная ...
Ответить
Русский язык
Прочитайте Рассмотрите рисунок номер 105 помогите поже
Ответить