Биография главного героя повести выстрел

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Она повествует о, казалось бы, незначительном происшествии в жизни главного героя. Долгие годы он стремился отомстить одному человеку. В итоге, когда такая возможность ему представилась, герой отказался от нее. Этот главный герой – Сильвио. Мы встречаемся с ним уже в самом начале повести. Рассказчик представляет нам его как романтического героя. В романтической литературе существует определенный тип героя. Это человек, благородный, сильный и честный, который противостоит окружающему миру. Часто этот герой действует в экзотической обстановке, совершает героические поступки. Портрет романтического героя создается также в романтических тонах. Часто у него мужественные черты лица, романтическая бледность. Романтического героя всегда окутывает ореол таинственности, за ним тянется какая-то загадка. У него может быть печальная или трагическая тайна в прошлом, которая тяготит его душу и не позволяет быть счастливым. Как правило, жизнь романтического героя заканчивается трагически. Он погибает, потому что у него нет сил жить в мире зла, обмана и пошлости. Сильвио выписан как романтический герой. Это подтверждает его портрет: «его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы». Сильвио отличается от офицеров, окружающих его, выделяется из общей массы. Ему около тридцати пяти лет, и он, по меркам обычных людей, ведет странный образ жизни. Не являясь военным, общается только с ними, живет расточительно и скудно одновременно. У Сильвио была одна черта, которую можно назвать талантом и за которую его так уважали молодые офицеры. Этот герой виртуозно стрелял, всегда, из любого положения, попадая в цель. Была у Сильвио и своя тайна, которая определила всю его жизнь, стала его навязчивой идеей. Эту тайну Сильвио поведал рассказчику, к которому питал искреннюю симпатию. Будучи метким стрелком, герой отказался от дуэли с офицером, оскорбившим его. Все в гарнизоне недоумевали: почему Сильвио так поступил? В разговоре с рассказчиком он объяснил, что не стал стреляться не из благородных побуждений. Конечно, герой мог легко застрелить своего противника. Но он не стал этого делать, потому что считал, что за ним был долг, обязательства, которые он должен быть выполнить. Поэтому герой не имеет права рисковать своей жизнью. Как выяснилось, в молодости, когда Сильвио служил в гусарском полку, у него был соперник, который позже стал его врагом. Этот соперник был красив, умен, богат, остроумен, удачлив во всех делах. Сильвио завидовал ему, потому что всегда и во всем он привык быть первым: «Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние». Этот молодой человек занял его место. По крайней мере, так считал Сильвио. Поэтому он не принимал никаких знаков дружбы или примирения от графа. Сильвио нарочно искал с ним ссоры. Наконец, он добился своего: нагрубил графу на балу. Была назначена дуэль. Право первого выстрела выпало сопернику Сильвио. Он прицелился и попал в фуражку героя. Настала очередь Сильвио стрелять. Но граф вел себя так спокойно и непринужденно, ел черешни в ожидании своей участи. Сильвио же больше всего хотел задеть своего соперника, сделать ему больно, чтобы тот мучился духовно так же, как и сам герой. На дуэли такой возможности ему не представилось. За Сильвио остался его выстрел. Он ждал случая отомстить. И вот, много лет спустя, его ожидание оправдалось. В сцене второй дуэли раскрываются все положительные качества героя. Он не смог просто так выстрелить в безоружного человека. Противники опять бросали жребий, первым опять стрелял граф. Его пуля пробила картину. Выстрелить Сильвио помешала судьба. Он увидел графа испуганным, смятенным, униженным. Этого герою хватило с лихвой. Он достиг своей цели, поэтому стрелять ему было уже не обязательно. Сильвио говорит графу: «Не буду… я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Жизнь Сильвио закончилась трагически. Он погиб, и смерть его тоже окутана романтическим ореолом. Героя убили в Греции, где он возглавлял освободительный отряд. Сильвио – романтический герой, но основная суть его характера – реалистическая. Что двигало им? Жажда мести и зависти. Он не смог пережить, что кто-то лучше его. Это слабость, а романтический герой всегда силен. Поэтому за маской романтизма в этом образе скрывается реалистический персонаж.