20 баллов! Помогите с химией! Реакции ионного обмена: молекулярное уравнение и сокращенное ионное уравнение. AgHO3+HCl → K2SO3+H2SO4 → Ba(ON3)2+Na2SO4 → ZnCl2+KOH → K2SiO+HCl →

Химия
20 баллов! Помогите с химией! Реакции ионного обмена: молекулярное уравнение и сокращенное ионное уравнение. AgHO3+HCl → K2SO3+H2SO4 → Ba(ON3)2+Na2SO4 → ZnCl2+KOH → K2SiO+HCl →
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аххах че это за нах епт
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