Пожалуйста, срочно нужно :(
Геометрия
Пожалуйста, срочно нужно :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении---------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В речной порт доставили 18234т зерна. Все зерно выгрузили за три дня в каждый день по??овну. Половину зерна, вы груженного в третий день, отправили...
Математика
Помогите пожалуйста быстрее! В следующем неравенстве требуется разгадать закономерность и определить, какая буква должна стоять вместо вопроситель...
Алгебра
Помогите решить. Тема:иррациональные неравенства. там по формуле, но, что делать с ней, а точнее, как я не знаю