Предприятие выпустило 50000 акций. 10000 акций приобрела фирма Весна, что составило 4/5 ??кций приобретенных фирмой Подснежник. Сколько акций распределили между собой работники предприятия?
Математика
Предприятие выпустило 50000 акций. 10000 акций приобрела фирма Весна, что составило 4/5 ??кций приобретенных фирмой Подснежник. Сколько акций распределили между собой работники предприятия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помойму так. 1) 10.000:5*4=8.000(акций) подснежник. 2)10.000+8.000=18.000(акций) подснежник+весна Ответ: 18.000 акций распределили между собой компании. Если я не ошибаюсь всё должно быть так.
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