Рыжий кот сьел банку сметаны выписать все словосочетания

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Рыжий кот сьел банку сметаны выписать все словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыжий кот,съел банку,банку сметаны
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