Назовите соединения, которые могут входить в состав оболочки сложных вирусов: ??) ДНК; б) липиды; в) РНК; г) углеводы. ДВА ОТВЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ

Биология

Назовите соединения, которые могут входить в состав оболочки сложных вирусов: ??) ДНК; б) липиды; в) РНК; г) углеводы. ДВА ОТВЕТА ДОЛЖНО БЫТЬ

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