В трех шкафах 550 книг,во втором на 50 меньше, а остальные в третьем шкафу. Сколько кн??г было в третьем шкафу?
Математика
В трех шкафах 550 книг,во втором на 50 меньше, а остальные в третьем шкафу. Сколько кн??г было в третьем шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 550-50= 500 (кн) - в третьем шкафу Ответ: 500 книг
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