В трех шкафах 550 книг,во втором на 50 меньше, а остальные в третьем шкафу. Сколько кн??г было в третьем шкафу?

Математика

В трех шкафах 550 книг,во втором на 50 меньше, а остальные в третьем шкафу. Сколько кн??г было в третьем шкафу?

Автор: Гость