Помогите красворт спасибо
Окружающий мир
Помогите красворт спасибо
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По горизонтали: 2. компас 7. Ломоносов 8. астрономия 9. Баренцево 10. университет По вертикали 1. Холмогоры 3. Академия 4. Венера 5. латинский 6. Москва 9. Белое
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