Х+308275 (2) а+50357 (3) б+935028 место букв надо вставить 99999 и решать как с буквой НО С ЦЫФРАЙ 99999

Математика

Х+308275 (2) а+50357 (3) б+935028 место букв надо вставить 99999 и решать как с буквой НО С ЦЫФРАЙ 99999

Автор: Гость