Х+308275 (2) а+50357 (3) б+935028 место букв надо вставить 99999 и решать как с буквой НО С ЦЫФРАЙ 99999

Математика
Х+308275 (2) а+50357 (3) б+935028 место букв надо вставить 99999 и решать как с буквой НО С ЦЫФРАЙ 99999
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99.999+308.275=408.274 99.999+50.357=150.356 99.999+935.028=1.035.027
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