ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! УМОЛЯЮ !!! Какое проверочное слово к слову "попадётся" ? ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! УМОЛЯЮ !!!

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ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! УМОЛЯЮ !!! Какое проверочное слово к слову "попадётся" ? ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! УМОЛЯЮ !!!

Автор: Гость