Нужно ли ставить запяту в этом предложении и где её ставить . книги сопровождают м??ня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде

Русский язык

Нужно ли ставить запяту в этом предложении и где её ставить . книги сопровождают м??ня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде

Автор: Гость