Нужно ли ставить запяту в этом предложении и где её ставить . книги сопровождают м??ня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде
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Нужно ли ставить запяту в этом предложении и где её ставить . книги сопровождают м??ня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде.
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