В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?

Математика

В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?

Автор: Гость