В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?

Математика
В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6(м)-ширина второй комнаты 80:2=40 (руб) за 1 м побелки. 5*40+40*4=200+160=360(руб)- первая комната 360+80=440(руб) вторая комната 440+360=800(руб) за побелку обоих комнат
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