В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?
Математика
В квартире две комнаты. Длина первой 5м, а ширина 4м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2м длиннее. За побелку второй комнаты заплатили на 80 руб. больше. Сколько заплатили за побелку потолков обоих комнат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6(м)-ширина второй комнаты 80:2=40 (руб) за 1 м побелки. 5*40+40*4=200+160=360(руб)- первая комната 360+80=440(руб) вторая комната 440+360=800(руб) за побелку обоих комнат
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